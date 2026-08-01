🔥 В Евпатории потушили сухую траву на площади 250 «квадратов» Возгорание растительности произошло на улице 60 лет ВЛКСМ.
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🔥 В Евпатории потушили сухую траву на площади 250 «квадратов» Возгорание растительности произошло на улице 60 лет ВЛКСМ.