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Ефимов: вскоре достроят 4-й участок трассы Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе

Ефимов: вскоре достроят 4-й участок трассы Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе

Движение по четвертому участку магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе начнется в 2025 году. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству.

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