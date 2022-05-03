Комиссия в Латвии не может разрешить местной компании изменить расчеты с "Газпромом" - СМИ

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Латвийская комиссия рынка финансов и капитала (КФРК) не может выдать разрешение местной газовой компании Latvijas Gaze на изменение порядка расчетов с "Газпромом" и оплату газа в рублях, сообщили в КРФК агентству LETA.