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Комиссия в Латвии не может разрешить местной компании изменить расчеты с "Газпромом" - СМИ

Комиссия в Латвии не может разрешить местной компании изменить расчеты с "Газпромом" - СМИ

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Латвийская комиссия рынка финансов и капитала (КФРК) не может выдать разрешение местной газовой компании Latvijas Gaze на изменение порядка расчетов с "Газпромом" и оплату газа в рублях, сообщили в КРФК агентству LETA.

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