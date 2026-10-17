Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соседним странам – Польше, Румынии, Словакии и Венгрии – с просьбой разрешить транзит украинского зерна из-за блокады черноморских портов, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, слова которого приводит агентство Reuters.
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