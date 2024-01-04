Большое число уклонистов на Украине вызывает недовольство Евгения КомароваГеоргий Тука, ранее бывший заместителем украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, высказал свою озабоченность в связи с недостаточными усилиями со стороны Киева по обеспечению безнасильственной мобилизации населения страны.