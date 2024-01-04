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Большое число уклонистов на Украине вызывает недовольство

Большое число уклонистов на Украине вызывает недовольство

Большое число уклонистов на Украине вызывает недовольство Евгения КомароваГеоргий Тука, ранее бывший заместителем украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, высказал свою озабоченность в связи с недостаточными усилиями со стороны Киева по обеспечению безнасильственной мобилизации населения страны.

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