Большое число уклонистов на Украине вызывает недовольство Евгения КомароваГеоргий Тука, ранее бывший заместителем украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, высказал свою озабоченность в связи с недостаточными усилиями со стороны Киева по обеспечению безнасильственной мобилизации населения страны.
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