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Россия становится настоящим государством - муд... идиотам будет больно

Россия становится настоящим государством - муд... идиотам будет больно

Тут опять всплыла тема, которую я стал забывать. Хотя зимой этого года психовал. Мразям дают сроки за сроками.

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jgf
Хвалебный панегирик хамоватого борзописца. Нормальный человек работать в полицаи не пойдет. В нормальном государстве люди заняты, не болтаются без дела, работают. Два месяца не работаешь, - тобой заинтересуются, почему не работаешь... Сейчас ..., все пущено на самотек, (кроме личного обогащения) правит беспредел и словоблудие. Отсюда и проблемы. И они будут усиливаться.
Анатолий
Зашифрованный, опять врёте. Это где Вы вычитали про 2 месяца. По опыту знаю, делай , что хочешь, только не трогай основ капитализма.
Ирина
👏👏👏🤝
Надежда Бездарова
А я так и не поняла- автор за белых или за красных, какой то набор букв и слов.
Ярый Кузнецов
Прочитайте 2-3 раза, но вдумчиво, может быть и поймёте.
Александр
Поддерживаю гасить надо в зародыше чтобы этих придурков не было видно. Согласен на все 1000 процентов со статьей
Валерий Пашнин
Хватит жалеть нарушителей Закона. Нарушил, получай.
Андрей Сергеевич
Какого такого закона?
Ирина
И при этом главная "фишка " антисоветчины врагов коммунистов ,захвативших РСФСР -то ,что политические репрессии -это преступление власти . Но у врагов коммунистов на Западе ,в Европе ,на территории захваченного ими СССР ,во всем и всегда двойные стандарты ,все факты они оценивают в зависимости от их подлых и преступных целей .
Владимир Петров
Большевиков надо было гасить сильнее, чем этого глупого программиста. Антигосударственныx преступников. А уж они полюдоедствовали при своей власти.
snip snap
какой то истерический визг. это про что?
Boris Max
Да про тебя... не уговаривать надо, а сразу пиздить.
snip snap
а попробуй порис.
Андрей Сергеевич
Ты своё мурло пейсатое высунь из синагоги, пиздитель недовафлённый... Тебя с друзьями заждались тёплые места:
Анатолий
Андрей, а кого он пиз...ь призывает? Можете мне сказать? Я вот не понял.
Владимир Петров
Нормальный пафос патриота. Разделяю мнение автора. Dura lex sed lex.
Андрей Сергеевич
Ну канешна... Дура она и есть - дура.
Николай Денисов
Недавно по собственной глупости попал в кутузку... на сутки. Ребята вот что я вам скажу, условия конечно спартанские но они компенсируются предупредительно - вежливым отношением персонала по отношению к сидельцам! Такого даже в гостиницах нет.
Николай Жих
а во времена СССР и помоют из бранзбойта и спать уложат и шашлыки на стройку привезут
Николай Жих
https://www.youtube.com/watch?v=wPBaFwS0K2U
Николай Денисов
Напрасно иронизируете. На Сахалине полиция в последнее время работает именно так.
Ирина Бурашникова
!!!!!!!!!
Александр Широков
КЛАСС! Молодец, все четко, по полочкам....
Анатолий
За нападение на полицию, судить по закону. Пишет это посетитель со своими претензиями к милиции ещё. Правда, Щёлоков застрелился всё-таки.
Алексей Смирнов
Сказать можно только одно: автор попал в "колею", ему всё нравится. всё устраивает, менять он ничего не хочет. Но к счастью. таких как автор меньшинство.

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