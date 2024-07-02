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Народные приметы на 3 июля 2024: что можно и нельзя делать в день Мефодия Перепелятника

Народные приметы на 3 июля 2024: что можно и нельзя делать в день Мефодия Перепелятника

Православные верующие 3 июля вспоминают священномученика Мефодия, а в народном календаре это день Мефодия Перепелятника.

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