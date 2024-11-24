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Китайцы выставляют на Луне первые камеры наблюдения

Китайцы выставляют на Луне первые камеры наблюдения

Китайские ведомства, занимающиеся космическими исследованиями, недавно огорошили весь мир заявлением: они намерены развернуть на Луне систему видеонаблюдения наподобие той же, что используют внутри страны для контроля над населением! Первый круг камер наблюдения китайцы намерены установить вокруг точки, где впоследствии будет развернута первая китайская лунная база.

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