Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

Производитель кастомизированных смартфонов из драгоценных материалов Caviar представил новую коллекцию iPhone под названием UFO, которая приурочена к празднованию Хэллоуина и включает три модифицированные версии смартфонов.
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