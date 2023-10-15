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Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

Производитель кастомизированных смартфонов из драгоценных материалов Caviar представил новую коллекцию iPhone под названием UFO, которая приурочена к празднованию Хэллоуина и включает три модифицированные версии смартфонов.

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