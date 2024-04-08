Елена Захарова рассказала о своей дочери

Актриса Елена Захарова рассказала, как растет ее семилетняя дочка. Артистка Елена Захарова не горит желанием рассказывать о своей личной жизни но охотно рассказывает о своей дочери Майе, которой в этом году исполнится семь лет.
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