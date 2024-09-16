На востоке Китая задействован режим экстренного реагирования на наводнения и тайфуны 4-го уровня

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- На востоке Китая отзывают суда в порты и отслеживают риски внезапных наводнений и катастроф геологического характера на фоне предупреждений о сильных дождях, вызванных приближающимся тайфуном "Бебинка" .
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