На востоке Китая задействован режим экстренного реагирования на наводнения и тайфуны 4-го уровня

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- На востоке Китая отзывают суда в порты и отслеживают риски внезапных наводнений и катастроф геологического характера на фоне предупреждений о сильных дождях, вызванных приближающимся тайфуном "Бебинка" .