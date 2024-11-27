Объявленная в розыск правнучка летчика СССР Чкалова скрылась за границей

Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова — Дарья Богданова (внесена в России в перечень террористов и экстремистов, а также признана Минюстом РФ иностранным агентом) — скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму.
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