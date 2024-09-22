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"МЫ ДОЛЖНЫ СУМЕТЬ РАЗДАВИТЬ РУССКИХ": ФИНЛЯНДИЯ НАЧАЛА "СИДЯЧУЮ ВОЙНУ", ЭСТОНИЯ ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ: ПЛАН НАТО УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ

"МЫ ДОЛЖНЫ СУМЕТЬ РАЗДАВИТЬ РУССКИХ": ФИНЛЯНДИЯ НАЧАЛА "СИДЯЧУЮ ВОЙНУ", ЭСТОНИЯ ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ: ПЛАН НАТО УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ

Финляндия начала тихую "сидячую войну", а Эстония ломает стереотипы и рвётся в бой с Россией. План НАТО уже действует.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Финны собираются разместить у границы с Россией тысячи натовских солдат, которые будут угрожать Выборгу, Петербургу, Мурманску и Карелии. Чухоньё знает что они никто,не только против России но и против своих же еврожопповского, сшашовсеого  стада.
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2 час.
Галина
Финляндия и Эстония были когда-то частью России! Видимо, история делает очередной виток! Скоро эти страны опять войдут в состав России! ВЕЛИКАЯ РОССИЯ! УРА!
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1 час.
лл
лина любимцева
Эти твари  наметили Россию на уничтожение. КАЖДЫЙ ВЕК ЭТИ ТВАРИ ПРУТ НА РОССИЮ!! Как же уже они  осточертели. Твари тупорылые!!
Ответить
7 мин.

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