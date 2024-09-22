БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Финны собираются разместить у границы с Россией тысячи натовских солдат, которые будут угрожать Выборгу, Петербургу, Мурманску и Карелии. Чухоньё знает что они никто,не только против России но и против своих же еврожопповского, сшашовсеого стада.