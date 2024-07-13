Офис Президента призвал лоббистов остановить западные СМИ от разоблачения ракетного удара по «Охматдету»

Источник «GOLOS.EU» в Офисе Президента сообщил, что Зеленский приказал «срочно связался с лоббистами с целью предотвратить расследование западных СМИ» по поводу ракетного удара по «Охматдету»: «На Банковой опасаются публикаций, в которых будет проведён анализ видео и сравнительный анализ, который подтвердит попадание украинской ПВО по детской больнице.