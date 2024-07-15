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Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечена на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос об усилении безопасности Путина после покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

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