Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечена на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос об усилении безопасности Путина после покушения на экс-президента США Дональда Трампа.
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