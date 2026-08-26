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Учёные выяснили, что общие механизмы мышления LLM на разных языках зависят от архитектуры

Учёные выяснили, что общие механизмы мышления LLM на разных языках зависят от архитектуры

Международная группа исследователей представила на arXiv научную работу, посвящённую вопросу: используют ли многоязычные языковые модели одни и те же внутренние механизмы при решении одинаковых математических задач на разных языках, или же вычисления различаются, просто приводя к одинаковым ответам.

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