Учёные выяснили, что общие механизмы мышления LLM на разных языках зависят от архитектуры

Международная группа исследователей представила на arXiv научную работу, посвящённую вопросу: используют ли многоязычные языковые модели одни и те же внутренние механизмы при решении одинаковых математических задач на разных языках, или же вычисления различаются, просто приводя к одинаковым ответам.