Россияне стали позже ложиться спать и раньше вставать

Цифровая экосистема МТС провела анализ экранного времени клиентов за последние пять лет. В сутки россияне стали проводить со смартфоном на 21 минуту дольше Аналитики Big Data МТС сравнили среднее время первого и последнего в течение суток действия пользователей на смартфоне с учетом местного времени.