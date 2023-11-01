Польские наемники гонят ВСУ в атаку на российские позиции под Соледаром

РИАМО - 1 ноя. Российские разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) рассказали, что наемники из Польши заставляют украинских военных атаковать позиции российской армии под Соледаром в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.
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