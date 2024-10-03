Доминик Гашек заявил, что в новом сезоне НХЛ будет рекламой СВО на Украине

Чешский экс-голкипер Доминик Гашек на своей странице в Instagram вновь подверг критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за того, что в Лиге продолжают выступление российские хоккеисты, которые, по его словам, являются рекламой специальной военной операции (СВО).