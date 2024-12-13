«Не соответствуют действительности»: В Орской горбольнице ответили на жалобы о нехватке персонала из-за оптимизации медучреждений

В Орске местные жители и медработники пожаловались изданию 56orb на то, что пациенты подолгу не могут попасть на приём к врачу в поликлинике, а в районах им приходится ездить за десятки и сотни километров, чтобы получить необходимую медпомощь.
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