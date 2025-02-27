Минстрой РФ разрабатывает новые меры поддержки застройщиков

Минстрой РФ работает над дополнительными мерами поддержки ипотечного рынка. Об этом рассказал заместитель главы Минстрой РФ Никита Стасишин в ходе круглого стола «Риски в жилищном строительстве на фоне макроэкономических факторов».
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