Все «бракованные» огурчики идут в дело. Готовлю из них пикантный соус релиш

Не все огурчики с грядки подходят для консервации или подачи к столу. Однако не спешите выкидывать «бракованные» плоды, ведь из них можно приготовить пикантный соус на зиму, который станет отличным дополнением мясных блюд, гамбургеров и хот-догов.