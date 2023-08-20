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  • svasilenko99 svvasilenko
    А где рецепт?Переросшие огурцы...
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Все «бракованные» огурчики идут в дело. Готовлю из них пикантный соус релиш

Все «бракованные» огурчики идут в дело. Готовлю из них пикантный соус релиш

Не все огурчики с грядки подходят для консервации или подачи к столу. Однако не спешите выкидывать «бракованные» плоды, ведь из них можно приготовить пикантный соус на зиму, который станет отличным дополнением мясных блюд, гамбургеров и хот-догов.

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