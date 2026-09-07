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110 миллиардов на ВЭФ: что из подписанного Забайкальем - новость, а что уже обсуждается годами

110 миллиардов на ВЭФ: что из подписанного Забайкальем - новость, а что уже обсуждается годами

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подвёл итоги участия региона в Восточном экономическом форуме во Владивостоке: подписано 11 крупных инвестиционных соглашений на общую сумму более 110 миллиардов рублей.

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