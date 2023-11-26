На Украине хотят дать новые полномочия сотрудникам военкоматов

В Киеве рассматривают возможность наделить сотрудников военкоматов дополнительными полномочиями.Как рассказал депутат Верховной рады Роман Костенко во время эфира на украинском радио, на сегодняшний день работники территориальных центров комплектования (ТЦК) не могут требовать у граждан документы, удостоверяющие личность и тем более производить аресты.