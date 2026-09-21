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Вечерний Новосибирск

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Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал сроки устранения провала на Горском

Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал сроки устранения провала на Горском

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале мессенджера MAX сообщил о сроках устранения провала грунта на Горском жилмассиве.

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