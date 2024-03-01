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На Украине готовят набор в женский батальон (ФОТО)

На Украине готовят набор в женский батальон (ФОТО)

Тероборона ВСУ начинает подготовку создания женского батальона в Черниговской области. Для этого в регионе начали привлекать девушек на учения.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Совещание офицеров штаба ВСУ -на вопрос помощи резервом-А вам я вручаю женский батальон инвалидов и пятнадцать тонн спирта для психической атаки!
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17 час.
ВАРЯГ РУС
Вот гниды. Набирают из областей прилегающих к линии боевых действий и близких к России. И это понятно там все колоборанты и колорады не знающие &quot;мову богів&quot; их надо уменьшить в количестве. А вот попробовали набрать жінок где-нибудь в Хмельницкой, Тернопольской или Черновицкой областях. Нет, там  так получили бы по своей сальной морде, что забыли бы как зовут себя и где живут. А цих не шкода.
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13 час.

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