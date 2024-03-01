На Украине готовят набор в женский батальон (ФОТО)

ВАРЯГ РУС

Вот гниды. Набирают из областей прилегающих к линии боевых действий и близких к России. И это понятно там все колоборанты и колорады не знающие "мову богів" их надо уменьшить в количестве. А вот попробовали набрать жінок где-нибудь в Хмельницкой, Тернопольской или Черновицкой областях. Нет, там так получили бы по своей сальной морде, что забыли бы как зовут себя и где живут. А цих не шкода.