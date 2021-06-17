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Как Греф и Ракова бегают от встреч с родителями по «Сберклассу»

Как Греф и Ракова бегают от встреч с родителями по «Сберклассу»

  История, которую пора сделать достоянием граждан, началась в конце января 2021 г., с запроса представителя Родительского объединения по защите прав семей из Подмосковья, общественника Алмаза Габдуллина в благотворительный фонд «Вклад в будущее».

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