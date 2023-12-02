Адвокат Трампа Садоу: победа на выборах приведет к переносу суда над политиком

Бывший президент США Дональд Трамп временно избежит продолжения суда в округе Фултон по обвинению в сговоре с целью отмены выборов 2020 года, если победит в 2024 году, считает адвокат политика Стив Садоу, передает The Guardian.
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