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Царьград

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В Подмосковье сегодня ночью можно было увидеть северное сияние

В Подмосковье сегодня ночью можно было увидеть северное сияние

Необыкновенной красоты небесное явление сняли на видео.В ночь на 22 марта в Московской области показывали северное полярное сияние.

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