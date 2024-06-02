Мнение: В России на пустом месте разжигают межнациональную рознь

ВЗ

Вячеслав Зязев

Кстати, из воспоминаний о прошлом! Служил в Пограничных войсках (74-75 годы прошлого века), поэтому у нас хороших людей из союзных республик не было, но это очень длинная история "почему"! А вот сверстники, вернувшиеся со службы в пехотных, строительных, механизированных и прочих частей (кроме ПВО и ракетчиков), часто рассказывали: "Если во взводе или в роте заведется от 2 до 5 каких-нибудь азербайджанцев, то к сложностям "дедовщины" того времени, добавлялось и соседство с "этнической бандой". Постоянное и провокационное неподчинение командам старших по званию и офицеров. Отлынивание от внутренней караульной службы, учебы и хозработ. И постоянное провокационное указание на своё этническое превосходство, что часто приводило к стычкам с русскими и прочими славянами (и теми народами, что живут на Южном Урале : татары, мордва, марийцы, удмурты и так далее). Как так, все же дети одной страны? Прошло много времени в учебе и самообразовании, пока не столкнулся "вплотную" с Историей, Социологией и Социальной психологией, и тогда этот вопрос как стал понятнее! В России основной принцип мироустройства ОБЩИННЫЙ. Собрали разных людей от Калининграда и до Владивостока в воинскую часть и все подчиняются командирам или старшим по званию. Собрали людей работать в заводском цехе и все подчиняют Начальнику цеха, собрали клерков в отдел и все подчиняются Начальнику от дела. И всё это без привилегий по территориальному, имущественному или этническому признаку. А у тех же азербайджанцев КЛАНОВО-ПЛЕМЕННАЯ система жизнеустройства. То есть, никакая "русская или, татарская или карельская особь" не может ни учить, ни заставлять, ни командовать ими...., ибо такое (учить, заставлять или командовать) может только ОТЕЦ (предводитель клана). Такое ментальное противоречие рождает столкновения и единственный способ "защититься", а лучше сказать, обрести власть над окружающими обстоятельствами, это сформировать КЛАН (банду) по этническому признаку. Ну, всё вышеописанное подчиняется именно этим принципам жизнеустройства. Кстати, этим объясняется и разница в принципах устройства государств, России и Азербайджана (да и многих соседних "стран"). Кстати, в России большинством принято уважать и подчиняться (и не важно, избранному или назначенному) Верховному правителю (Царю, Императору, Генсеку или Президенту, и ценить всю страну без изъятий по каким-либо принципам. А Азербайджаны ( с прочим странами-"клановиками"), как государства, образовываются по принципу сговора кланов (в том числе, через объединение кланов, подкупа кланов или уничтожения неугодных кланов). И верховный начальник в таких странах признается "легитимным" только в том случае, если твой "мелкий" хан (ханчик, ханыга) скажет "да". И ещё кстати, Вы же никогда не анализируете то, что в "клановых странах" практически всегда 100% голосующих и 100:% "за" избираемого. А просто местный хан в день выборов произносит: "А теперь танцуют все"... до избирательного участка и голосуют "за".... а иначе, лишу покровительства!". Вот так оно, всё устроено!