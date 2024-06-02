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Мнение: В России на пустом месте разжигают межнациональную рознь

Мнение: В России на пустом месте разжигают межнациональную рознь

Мелкие хулиганы отправились учить строевой устав Это те самые молодые азербайджанцы, которые решили станцевать на Патриках и перегородили улицу люксовыми авто.

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Комментарии
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Аудрюс
Какой-то дибилизм получается? Всех, которые в неадеквате, которые нарушают законы РФ  надо отправлять на службу в ВС РФ? Из истории .. На службу отправляли наиболее достойных...  А сегодня на перевоспитание? Так может тогда родители ТАКИХ должны проплачивать службу своих отпрысков?
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15 час.
ninikooo Митусова
Никто ничего не разжигает. Из выходки говорят сами за себя и преступления тоже. Поэтому всем указать в сторону границы и пусть все пешим строем чешут в родные кишлаки и аулы, если не умеют себя вести достойно в чужой стране. А свои порядки они здесь устанавливать не будут- потому что несмотря на купленные паспорта- они здесь НИКТО и звать их НИКАК. И никакие диаспоры им, никакие депутаты не помогут- они осточертели всем россиянам своим хамством, непотребством, отсутствием ума и воспитания. И никакие призывы Колокольцева» усилить контроль»уже не помогут- поздно бить Боржоми, когда почки отвалились, Г-н Колокольцев, Вы все проспали или хуже…
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14 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Кстати, из воспоминаний о прошлом! Служил в Пограничных войсках (74-75 годы прошлого века), поэтому у нас хороших людей из союзных республик не было, но это очень длинная история &quot;почему&quot;! А вот сверстники, вернувшиеся со службы в пехотных, строительных, механизированных и прочих частей (кроме ПВО и ракетчиков), часто рассказывали: &quot;Если во взводе или в роте заведется от 2 до 5 каких-нибудь азербайджанцев, то к сложностям &quot;дедовщины&quot; того времени, добавлялось и соседство с &quot;этнической бандой&quot;. Постоянное и провокационное неподчинение командам старших по званию и офицеров. Отлынивание от внутренней караульной службы, учебы и хозработ. И постоянное провокационное указание на своё этническое превосходство, что часто приводило к стычкам с русскими и прочими славянами (и теми народами, что живут на Южном Урале : татары, мордва, марийцы, удмурты и так далее). Как так, все же дети одной страны? Прошло много времени в учебе и самообразовании, пока не столкнулся &quot;вплотную&quot; с Историей, Социологией и Социальной психологией, и тогда этот вопрос как стал понятнее! В России основной принцип мироустройства ОБЩИННЫЙ. Собрали разных людей от Калининграда и до Владивостока в воинскую часть и все подчиняются командирам или старшим по званию. Собрали людей работать в заводском цехе и все подчиняют Начальнику цеха, собрали клерков в отдел и все подчиняются Начальнику от дела. И всё это без привилегий по территориальному, имущественному или этническому признаку. А у тех же азербайджанцев КЛАНОВО-ПЛЕМЕННАЯ система жизнеустройства. То есть, никакая &quot;русская или, татарская или карельская особь&quot; не может ни учить, ни заставлять, ни командовать ими...., ибо такое (учить, заставлять или командовать) может только ОТЕЦ (предводитель клана). Такое ментальное  противоречие рождает столкновения и единственный способ &quot;защититься&quot;, а лучше сказать, обрести власть над окружающими обстоятельствами, это сформировать КЛАН (банду) по этническому признаку. Ну, всё вышеописанное подчиняется именно этим принципам жизнеустройства. Кстати, этим объясняется и разница в принципах устройства государств, России и Азербайджана (да и многих соседних &quot;стран&quot;). Кстати, в России большинством принято уважать и подчиняться (и не важно, избранному или назначенному) Верховному правителю (Царю, Императору, Генсеку или Президенту, и ценить всю страну без изъятий по каким-либо принципам. А Азербайджаны ( с прочим странами-&quot;клановиками&quot;), как государства, образовываются по принципу сговора кланов (в том числе, через объединение кланов, подкупа кланов или уничтожения неугодных кланов). И верховный начальник в таких странах признается &quot;легитимным&quot; только в том случае, если твой &quot;мелкий&quot; хан (ханчик, ханыга) скажет &quot;да&quot;. И ещё кстати, Вы же никогда не анализируете то, что в &quot;клановых странах&quot; практически всегда 100% голосующих и 100:% &quot;за&quot; избираемого. А просто местный хан в день выборов произносит: &quot;А теперь танцуют все&quot;... до избирательного участка и голосуют &quot;за&quot;.... а иначе, лишу покровительства!&quot;. Вот так оно, всё устроено!
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13 час.

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