ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 11.12.2023

ВМ

Владимир Минаков

"в чём помогает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. " Это называется " приплыли".... Федеральный начальник миграционной службы имея государственные полномочия на выдачу паспортов о гражданстве России, оказывает содействие просьбе очередного уполномоченного, предоставить хотя бы вид на жительство русскому, воевавшему за Россию, потому что её подчинённые погрязли в коррупции и даром это делать не собираются... От прочтения - как мокрой тряпкой по роже... Да нахрена такой начальник, который ищет фиговый листок от депутатов, для прикрытия собственной задницы? Курица беспомощная... Издай приказ по своему ведомству - русским и лицам народов РФ, обратившимся за получением гражданства РФ из бывших союзных республик, оказывать содействие ВНЕ квот и очереди. ВСЁ!!! После этого - командировать своих борзых на проверку исполнения приказа. Исполнительных - поощрить, не исполнившим - секирбашка, проверка на мздоимство, не только увольнение, но и передача дела в суд.А судьи... Вот где действительно нужен метод Лукашенко - перетрахивать от самого верха, зажрались - дальше некуда... И Дума, хоть и собранная из певцов и спортсменов, должна проявить государственную заинтересованность в наведении порядка...