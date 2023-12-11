БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Ильдус Мамлеев
    Они нас приходят убивать за деньги, а мы их лечим и создаём все условия в плену, а потом ещё и обменяем, по инициатив...«ДИКИЕ ГУСИ» ЗАМЁ...
  • Traveller
    Советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, разработанные в середине...Сильнейшие в мире...
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    для объективности надо привести данные,с какого расстояния "кошки" могут пробить броню наших носителей этих пушек.......Сильнейшие в мире...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 11.12.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 11.12.2023

Российский флаг вновь установлен на западной окраине Марьинки Российские войска вновь вышли на западную окраину города Марьинка, о чём свидетельствует установление на одном из строений российского государственного флага.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;в чём помогает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. &quot;                                                                        Это называется &quot; приплыли&quot;.... Федеральный начальник миграционной службы  имея  государственные полномочия на выдачу паспортов о гражданстве России, оказывает содействие просьбе очередного уполномоченного, предоставить хотя бы вид на жительство русскому, воевавшему за Россию, потому что её подчинённые погрязли в коррупции и даром это делать не собираются... От прочтения - как мокрой тряпкой по роже... Да нахрена такой начальник, который ищет фиговый листок от депутатов, для прикрытия собственной задницы? Курица беспомощная... Издай приказ по своему ведомству - русским и лицам народов РФ, обратившимся за получением гражданства РФ из бывших союзных республик, оказывать содействие ВНЕ  квот и очереди. ВСЁ!!! После этого - командировать своих борзых на проверку исполнения приказа. Исполнительных - поощрить, не исполнившим - секирбашка, проверка на мздоимство, не только увольнение, но и передача дела в суд.А судьи... Вот где действительно нужен метод Лукашенко - перетрахивать от самого верха, зажрались - дальше некуда... И  Дума, хоть и собранная из певцов и спортсменов, должна проявить государственную заинтересованность в наведении порядка...
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18 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Да что вы: сладко кушать ведь очень хочется.
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15 час.

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