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Приморские полицейские сняли автомошенника с самолёта в Хабаровске

Приморские полицейские сняли автомошенника с самолёта в Хабаровске

Подозреваемый в мошенничестве с доставкой автомобилей из-за границы задержан в аэропорту Хабаровска приморскими полицейскими — 26-летний молодой человек брал деньги за доставку авто из Японии, но деньги оставлял себе, а машины пригонять и не думал, сообщает PRIMPRESS.

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