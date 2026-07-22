Приморские полицейские сняли автомошенника с самолёта в Хабаровске

Подозреваемый в мошенничестве с доставкой автомобилей из-за границы задержан в аэропорту Хабаровска приморскими полицейскими — 26-летний молодой человек брал деньги за доставку авто из Японии, но деньги оставлял себе, а машины пригонять и не думал, сообщает PRIMPRESS.