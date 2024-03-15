МО РФ: РСЗО «Торнадо» не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области

Бойцы ВС РФ с помощью огня реактивной системы залпового огня «Торнадо» уничтожили группу украинских боевиков, которая выдвинулась для эвакуации раненых и убитых диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии