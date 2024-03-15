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МО РФ: РСЗО «Торнадо» не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области

МО РФ: РСЗО «Торнадо» не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области

Бойцы ВС РФ с помощью огня реактивной системы залпового огня «Торнадо» уничтожили группу украинских боевиков, которая выдвинулась для эвакуации раненых и убитых диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область.

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