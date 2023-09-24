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Шарль Леклер: «Если мы окажемся позади «Макларена» и на Гран-при Катара – вот тогда я забеспокоюсь»

Пилот «Феррари» признал, что на Гран-при Японии команда не могла соперничать с «Маклареном» в скорости.

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