РУССКИЕ ТАКИЕ ШУРАВИ… Не так давно известное американское издание под названием The Dallas Morning News решило опубликовать интересный, давно лежавший у них материал.
Русские такие Шурави ...
Комментарии
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Станислав Решетников
В самом конце было такое... Но русские не сдаются. Самое паршивое, что сейчас такое же, причем с обеих сторон и это жутко.
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13 час.
В
Воробей
Не всегда возможно доставить, если все реальные подступы под контролем талибов. Ну, и списывали кого-то, что уж там. (
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13 час.
A
Antanas
👍👍👍👍👍.
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4 час.
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