ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Я думаю, что хватит уже завозить мигрантов и лишать гражданства тех, кто хоть мало мальски нарушил наш закон, с депор...Зачем мигрантам р...
  • Antanas
    👍👍👍👍👍.Русские такие Шур...
  • Виктор Александров
    Что за "штучка" Голикова,, давно известно, а вот относительно Мишустина я полагал, что он умнее ... Ошибся, однако.Памятка мигранту

Русские такие Шурави ...

Русские такие Шурави ...

РУССКИЕ ТАКИЕ ШУРАВИ… Не так давно известное американское издание под названием The Dallas Morning News решило опубликовать интересный, давно лежавший у них материал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Станислав Решетников
В самом конце было такое... Но русские не сдаются. Самое паршивое, что сейчас такое же, причем с обеих сторон и это жутко.
Ответить
13 час.
В
Воробей
Не всегда возможно доставить, если все реальные подступы под контролем талибов. Ну, и списывали кого-то, что уж там. (
Ответить
13 час.
A
Antanas
👍👍👍👍👍.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх