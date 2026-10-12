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Газета «Культура»

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Московский аукционный дом представит на торгах работы Кандинского, Репина и Рериха

Московский аукционный дом представит на торгах работы Кандинского, Репина и Рериха

Московский аукционный дом 18 октября проведет торги, на которых будет представлено более 300 лотов. Общий эстимейт каталога составляет 1,5 млрд рублей.

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