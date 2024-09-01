Лизу Арзамасову заподозрили в пластике

Всего через три недели после того, как актриса Лиза Арзамасова во второй раз стала мамой, она блеснула на презентации нового сезона телеканала СТС, удивив всех своей стройностью в элегантном белом платье.
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