Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому расстрел по приказу Залужного Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
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