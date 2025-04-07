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Царьград

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Ночная атака дронов в Белгородской области: повреждены дома и постройки

Ночная атака дронов в Белгородской области: повреждены дома и постройки

В Белгородской области произошла ночная атака дронов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в поселениях Тишанка и Шаховка: пострадали жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

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