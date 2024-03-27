Ваше время, тов. Судоплатов!

Путин: «Мы будем наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились» Владимир Малышев Как сообщило англоязычное издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в украинских спецслужбах, целью баллистических ракет, выпущенных ВС России в понедельник по Киеву, были здания Службы безопасности Украины, а также высшее руководство украинской разведки.