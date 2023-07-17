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Певица Виктория Макарская оскорбила русских мужчин

Певица Виктория Макарская оскорбила русских мужчин

Посмотрел недавнее видео певицы и православного блогера Виктории Макарской — вместе с мужем Антоном Макарским она выступает с концертами по городам России, а также ведёт этакий женский клуб "Бабсовет" (онлайн и офлайн).

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Комментарии
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Александр Мистер X
&quot;певица&quot; Виктория Макарская... Ой, а это кто, или что??? 😻
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1 час.
Валерий Вадимов
вот пожалуйста..бабский рот как вход в унитаз....других контраргументов не нашла-чмошница?
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1 час.
Sergiy Che
Пущай выдают - там у них под боком 90% муслимов тоже семиты, как сами еврейцы, а мы славяне....))
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23 мин.

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