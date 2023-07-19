Вспоминается фото с Майдана: стоящая с плакатом девушка

Хамдан Джабер

Очень часто приходится слышать от определённого круга товарищей, мол, почему так случилось!? ведь жили же нормально до войны и т.д. А, ведь, большое видится только на расстоянии. Украину растили против России 30 лет и давали для более не менее нормальной жизни всё необходимое, создавая иллюзию нормальной жизни, ну как поросёнка растят, известно для чего. Хорошо содержать, кормят, поют, содержат в чистоте и тепле, чтобы окреп, нагулял жирок, чтобы было потом сытно и вкусно откушать. И вот пришло то самое время, когда вытащили из уютного свинарника и пришёл свинорез...