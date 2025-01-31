Финэксперт Бредихин: санкции и валютный курс привели к росту цен на автозапчасти

В России заметно дорожают автозапчасти, по европейским автомобилям за 2024 год рост составил 53%. Главные причины такой ситуации – это нестабильный курс рубля и сложности с поставкой товара на российский рынок в условиях санкций, объяснили эксперты газете "Известия".
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