Плохая погода может нанести ущерб урожаю картофеля в Нидерландах

Сильные дожди в Нидерландах создают проблемы для фермеров, выращивающих картофель, и могут повлиять на их урожай, заявил специалист по земледелию Арьен Брак из сельскохозяйственной организации LTO, пишет 23 июня издание NL Times.
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