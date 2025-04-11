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Всё-таки китайцы, но добровольцы

Всё-таки китайцы, но добровольцы

Гражданин Китая, взятый в плен на Донбассе, на допросе рассказал, что пошел воевать за РФ добровольно, а не по приказу китайских властей.

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