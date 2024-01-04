Олимпиада, евровидение и прочая англосаксонщина остаются на обочине истории. Решение принято. Россия запускает свои премии и игры.
Сегодня
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Перед Новым Годом Сергей Лавров дал большое интервью, в котором разложил стратегию своего ведомства на будущий год.
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"...страны БРИКС зададут резонный вопрос: "А что это у тебя, дорогая Россия, за чудо в перьях кривляется на сцене"? И Россия здесь вообще никак не может сказать, что это наша культурная элитка в звании "Народного артиста", которая ошиблась дверью."
Классно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
Забыли про полуголых девок на "Песне года". Да и песни , не песни. Метры эстрады, и еще пару тройку певцов, а всё остальные мягко говоря на отношение к русской культуре, которую можно транслировать на весь мир, ну никак не тянут.
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