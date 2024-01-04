Олимпиада, евровидение и прочая англосаксонщина остаются на обочине истории. Решение принято. Россия запускает свои премии и игры.

Анфиса Иванова

"...страны БРИКС зададут резонный вопрос: "А что это у тебя, дорогая Россия, за чудо в перьях кривляется на сцене"? И Россия здесь вообще никак не может сказать, что это наша культурная элитка в звании "Народного артиста", которая ошиблась дверью." Классно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍