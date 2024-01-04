Олимпиада, евровидение и прочая англосаксонщина остаются на обочине истории. Решение принято. Россия запускает свои премии и игры.

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Сегодня 3,4K прочитали Перед Новым Годом Сергей Лавров дал большое интервью, в котором разложил стратегию своего ведомства на будущий год.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot;...страны БРИКС зададут резонный вопрос: &quot;А что это у тебя, дорогая Россия, за чудо в перьях кривляется на сцене&quot;? И Россия здесь вообще никак не может сказать, что это наша культурная элитка в звании &quot;Народного артиста&quot;, которая ошиблась дверью.&quot;  Классно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
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14 час.
Галина 123
Забыли про полуголых девок на &quot;Песне года&quot;. Да и песни , не песни. Метры эстрады,  и еще пару  тройку певцов, а всё  остальные мягко говоря на отношение к русской культуре, которую можно транслировать на весь мир, ну никак не тянут.
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11 час.

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