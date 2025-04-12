Правительство выделило более 520 млн рублей на достройку жилья в новых регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 520 миллионов рублей из резервного фонда правительства на завершение строительства жилых домов в новых регионах, где застройщики или собственники не определены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии