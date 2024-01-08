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Американец обнаружил телефон, упавший с самолета Alaska Airlines

Американец обнаружил телефон, упавший с самолета Alaska Airlines

Американец Шонатан Бейтс обнаружил телефон, выпавший из самолета компании Alaska Airlines. Как сообщил телеканал CNN, смартфон оказался в рабочем состоянии, несмотря на падение с высоты в 4,8 тысячи метров.

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