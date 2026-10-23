Он закрыл девочку собой и унёс её из-под дронов ВСУ: история невероятного спасения.Когда семья Ивойловых пыталась выбраться из охваченной огнем Константиновки, они даже не подозревали, что их эвакуация превратится в настоящий триллер, где на кону будет стоять жизнь ребенка.