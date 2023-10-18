В Перми могут ввести бесплатный проезд для школьников 5 и 9 классов

Чтобы обеспечить всех учеников проездными потребуется около 940 млн рублей.Пермская городская дума рассматривает возможность сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для школьников 5–9-х классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии